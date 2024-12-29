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Зеленський визначився з кандидатурою на посаду військового Омбудсмена

21:34, 29 грудня 2024
Указ про призначення на посаду військового Омбудсмена буде опубліковано 30 грудня.
Зеленський визначився з кандидатурою на посаду військового Омбудсмена
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатурою на посаду уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Указ буде опублікований у понеділок, 30 грудня. Про це Глава держави повідомив у відеозверненні 29 грудня.

Зеленський зазначив, що він обрав «сильну кандидатуру», яка «здатна буде захищати права наших воїнів» та зможе «справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів».

«Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів. Підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів», - повідомив Президент.

Вже після цього буде запущено інституції омбудсмена, погоджений відповідний законопроект про військового Омбудсмена, системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше.

«Я прошу Верховну Раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового Омбудсмена», - додав Зеленський.

Раніше ми писали, що Міноборони започатковує нову ініціативу з захисту прав військовослужбовців.

А Рустем Умєров заявляв, що на посаду військового Омбудсмена вже є декілька кандидатів.

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Володимир Зеленський

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