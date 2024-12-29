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Зеленский определился с кандидатурой на должность военного омбудсмена

21:34, 29 декабря 2024
Указ о назначении на должность военного Омбудсмена будет опубликован 30 декабря.
Зеленский определился с кандидатурой на должность военного омбудсмена
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой на должность уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей. Указ будет опубликован в понедельник, 30 декабря. Об этом Глава государства сообщил в видеообращении 29 декабря.

Зеленский отметил, что он выбрал «сильную кандидатуру», которая «способна будет защищать права наших воинов» и сможет «действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов».

«Был запрос от наших военных – и это объективная потребность – о создании особого института военного Омбудсмена. Мы обсуждали создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, а также с представителями гражданского общества – много было мнений. Подготовлено первое решение – указ о назначении уполномоченного Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов», - сообщил Президент.

Уже после этого будут запущены институты омбудсмена, согласован соответствующий законопроект о военном Омбудсмене, системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное.

«Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать предложенные новации. Должны уже скоро дать старт работе военного Омбудсмена», - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Минобороны начинает новую инициативу по защите прав военнослужащих.

А Рустем Умеров заявлял, что на должность военного Омбудсмена уже есть несколько кандидатов.

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Владимир Зеленский

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