США готовят важное решение в поддержку Украины, – Зеленский

30 декабря США объявят о предоставлении военной помощи для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30 декабря США готовят важное решение в поддержку страны. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины – мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов.

То, что работает в эти годы войны на защиту Украины. И должна поддержать стабилизационную работу на фронте сейчас: чем более полные поставки от партнеров, тем больше сохранившихся жизней наших ребят», - сказал Президент.

По словам Главы государства, идет работа и для того, чтобы другие партнеры Украины сохраняли поддержку на необходимом уровне.

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