Практика судов
  1. В Украине

На Сумщине завершили строительство подземной школы, фото

07:54, 12 января 2025
На Сумщине была построена еще одна подземная школа.
На Сумщине завершили строительство подземной школы, фото
Источник фото: Сумская областная военная администрация
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области достроили подземную школу. Она расположена в Шосткинском районе. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Отмечается, что к 20 января дети в общине уже приступят к обучению.

Глава области Владимир Артюх сообщил, что в Шосткинской общине строится еще одна такая же подземная школа. В настоящее время работы выполнены на 80%. Планируется, что с 1 сентября дети этой школы будут учиться в безопасных условиях.

Источник фото: Сумская областная военная администрация

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Сумы школа строительство

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обвинения в травле и шпионские страсти в ВККС – Совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела заместителя председателя ВККС

Руководство ВККС обвиняет сотрудников секретариата Комиссии в несанкционированных записях служебных совещаний, а также подозревает их в нежелании эффективно работать.

Юридическая академическая наука оказалась никому не нужной – результат аудита Национальной академии правовых наук

Счетная палата отметила, что фактически Национальная академия правовых наук существует сама для себя.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська