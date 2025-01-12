На Сумщине завершили строительство подземной школы, фото

На Сумщине была построена еще одна подземная школа.

Источник фото: Сумская областная военная администрация

В Сумской области достроили подземную школу. Она расположена в Шосткинском районе. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Отмечается, что к 20 января дети в общине уже приступят к обучению.

Глава области Владимир Артюх сообщил, что в Шосткинской общине строится еще одна такая же подземная школа. В настоящее время работы выполнены на 80%. Планируется, что с 1 сентября дети этой школы будут учиться в безопасных условиях.

Источник фото: Сумская областная военная администрация

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