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На Сумщині завершили будівництво підземної школи, фото

07:54, 12 січня 2025
На Сумщині збудували ще одну підземну школу.
На Сумщині завершили будівництво підземної школи, фото
Джерело фото: Сумська обласна військова адміністрація
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У Сумській області добудували підземну школу. Вона розташована у Шосткинському районі. Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зазначається, що до 20 січня діти в громаді вже розпочнуть навчання.

Очільник області Володимир Артюх повідомив, що в Шосткинській громаді наразі будується ще одна така ж підземна школа. Наразі роботи виконані на 80%. Планується, що з 1 вересня діти цієї школи також будуть навчатися в безпечних умовах.

Джерело фото: Сумська обласна військова адміністрація

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Суми школа будівництво

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