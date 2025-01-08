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Відсторонений президент Південної Кореї забарикадувався у власній резиденції, фото

10:18, 8 січня 2025
У Південній Кореї суд повторно видав ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля, а той забарикадувався у своїй резиденції.
Відсторонений президент Південної Кореї забарикадувався у власній резиденції, фото
Фото: Getty Images
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У Південній Кореї суд повторно видав ордер на арешт відстороненого президента Юн Сок Йоля. Йому було оголошено імпічмент через спробу заколоту шляхом введення у країні воєнного стану, пише Reuters.

За словами Агентства з розслідування корупції, слідчі, які прагнуть допитати Юна за звинуваченнями в організації заколоту, намагалися виконати ордер на його арешт.

Адвокати Юна подали до суду Сеула запит на судову заборону, щоб анулювати ордер на арешт, але 6 січня суд відхилив його.

Згодом стало відомо, Юн Сок Йоль забарикадувався у своїй резиденції.

Служба безпеки президента Південної Кореї (PSS) цього тижня укріпила комплекс Юн Сок Йоля колючим дротом і барикадами. Охорона використала автобуси, щоб заблокувати доступ до резиденції, вілли на схилі пагорба в елітному районі, відомому як корейська Беверлі-Хіллз.

Керівник CIO О Донг Вон, який веде розслідування, пообіцяв арештувати відстороненого президента після повторно виданого ордера.

«Ми зробимо все можливе, щоб досягти нашої мети, ретельно підготувавшись цього разу з великою рішучістю, щоб виконати другий ордер», - сказав він парламентському комітету.

Фото: Reuters

Нагадаємо, президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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Південна Корея

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