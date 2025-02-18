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Во Львовской области задержали депутата, который наладил систему «откатов» при закупке тепловой энергии

23:30, 18 февраля 2025
Депутат брал 6% отката от ежемесячной стоимости поставленного тепла.
Во Львовской области задержали депутата, который наладил систему «откатов» при закупке тепловой энергии
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении исполняющему обязанности руководителя одного из коммунальных предприятий Львовщины, который также является местным депутатом, по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый разработал механизм систематического получения неправомерной выгоды от общества. В частности, за заключение с предприятием договора купли-продажи тепловой энергии для нужд бюджетных учреждений одного из районов Львовщины и последующего его беспрепятственного выполнения. Речь идет о 6% отката от ежемесячной стоимости поставленного тепла.

При задержании чиновника за получение оговоренного «платежа» в размере почти 70 тыс. грн, фигурант сопротивлялся правоохранителям. Мужчина сел в автомобиль и начал скрываться с места происшествия, совершив наезд на работника полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

В прокуратуре добавили, что правоохранители нашли и задержали беглеца.

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прокуратура

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