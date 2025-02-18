21-летнего жителя Житомирщины подозревают в поджоге сельсовета по заказу РФ

На Житомирщине задержали подозреваемого в поджоге сельсовета, который действовал по инструкциям из российских кураторов.

Фото: Полиция Житомирской области

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В Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог здания сельсовета в Звягельском районе. Происшествие произошло в конце января, когда поступило сообщение о возгорании помещения. Огонь повредил окно и фасад сельсовета, а причина возгорания была установлена как умышленный поджог. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла бутылку с жидкостью, которая имела запах горюче-смазочных материалов, и другие доказательства, указывающие на умышленные действия. Совместно с работниками СБУ было установлено, что к преступлению причастен 21-летний житель района, которому кураторы из РФ присылали инструкции через мессенджер, обещая вознаграждение.

Мужчину задержали по подозрению в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Сейчас решается вопрос о дополнительном подозрении за террористический акт (ч. 1 ст. 258 УК Украины). По действующему законодательству, подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

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