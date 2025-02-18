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21-річного жителя Житомирщини підозрюють у підпалі сільради на замовлення РФ

23:12, 18 лютого 2025
На Житомирщині затримали підозрюваного у підпалі сільради, який діяв за інструкціями з російських кураторів.
21-річного жителя Житомирщини підозрюють у підпалі сільради на замовлення РФ
Фото: Поліція Житомирської області
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У Житомирській області правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив підпал будівлі сільради в Звягельському районі. Подія сталася наприкінці січня, коли надійшло повідомлення про загоряння приміщення. Вогонь пошкодив вікно та фасад сільради, а причина займання була встановлена як умисний підпал. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Під час огляду місця події поліція вилучила пляшку з рідиною, що мала запах паливно-мастильних матеріалів, та інші докази, які вказують на навмисні дії. Спільно з працівниками СБУ було встановлено, що до злочину причетний 21-річний житель району, якому куратори з РФ надсилали інструкції через месенджер, обіцяючи винагороду.

Чоловіка затримали за підозрою в умисному пошкодженні майна (ч. 2 ст. 194 КК України). Зараз вирішується питання про додаткову підозру за терористичний акт (ч. 1 ст. 258 КК України). За чинним законодавством, підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

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поліція рф підпал сільрада

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