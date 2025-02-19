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Когда у нового работника наступает право на основной и дополнительный отпуска

18:22, 19 февраля 2025
Гоструда объясняет, что право работника на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на этом предприятии.
Когда у нового работника наступает право на основной и дополнительный отпуска
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Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, когда у нового работника наступает право на основной и дополнительный отпуска.

Отмечается, что право работника на ежегодный основной и дополнительный отпуск полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на этом предприятии. В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Однако до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии ежегодные отпуска полной продолжительности по желанию работника предоставляются:

  • женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после нее, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;
  • лицам с инвалидностью;
  • лицам в возрасте до восемнадцати лет;
  • мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;
  • лицам, уволенным после прохождения срочной военной или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда на постоянное место жительства;
  • совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы;
  • работникам, успешно обучающимся в учебных заведениях и желающих присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;
  • работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежную компенсацию; работникам, имеющим путевку для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;
  • родителям-воспитателям детских домов семейного типа;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

После первого года работы ежегодный отпуск работнику может быть предоставлен в любое время соответствующего рабочего года.

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Гоструда отпуск

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