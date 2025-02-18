Владимир Зеленский перенес поездку в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию с 19 февраля по 10 марта.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. Об этом он сказал во время пресс-конференции Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 18 февраля.

По словам украинского лидера, он не хочет «совпадений» после сегодняшней встречи между российскими и американскими политиками.

«Нас не приглашали на встречу в Саудовскую Аравию, я не поеду туда. Я буду в Саудовской Аравии с визитом 10 марта. А представителей США мы ожидаем в Киеве», – заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналиста о поездке в Саудовскую Аравию после встречи делегаций США и РФ.

Зеленский подчеркнул, что сейчас нельзя принимать решение без Украины о том, как завершить войну в Украине.

«Мне кажется, сегодня понятно, что оружием не победит ни одна из сторон. Переход к дипломатии должен быть, но он должен привести к справедливому миру», – добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио раскрыл роли Украины и ЕС в переговорах относительно завершения войны.

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