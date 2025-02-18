Два украинских университета получат поддержку от Google для обучения по кибербезопасности

Дрогобычский и Киевский университеты получат гранты от Google.org на расширение программ по кибербезопасности.

Фото: TechCrunch

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Google.org объявила список из 20 университетов, которые получат грантовую поддержку для расширения доступа к образованию по кибербезопасности. Среди них - два украинских вуза: Дрогобычский государственный педагогический университет и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Об этом говорится на сайте компании.

Программа «Семинары по кибербезопасности», которая ранее охватывала только Европу, теперь распространяется и на университеты Ближнего Востока и Африки. Благодаря инициативе тысячи студентов получат возможность стажировки, наставничества от специалистов и участия в хакатонах.

Кроме обучения, программа направлена на защиту более 3 500 местных организаций от кибератак. Университеты-участники получат ключи безопасности Titan и доступ к бесплатным курсам кибербезопасности в партнерстве с Possible Digital. Адаптацией учебных планов под нужды регионов будет заниматься Virtual Routes - организация, специализирующаяся на технологиях и цифровой политике.

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