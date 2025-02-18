Статусы для ветеранов с инвалидностью и семей павших Защитников и Защитниц стали цифровыми

Подать заявление на получение статуса можно через портал Дія или ЦНАП.

Фото: mva.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов сообщило, что теперь получить статус лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы можно онлайн через портал Дія или в ближайшем ЦНАП.

Как станет?

- Просто и понятно – Без бумажных заявлений

- Онлайн – через Единый портал государственных услуг Дія

- Офлайн – в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦНАП)

- Быстро – рассмотрение заявления до 30 дней

- Доступно в каждом уголке Украины

Кто может получить статус?

▪ лица с инвалидностью в результате войны – военнослужащие и члены добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ), получившие ранения, травмы или увечья во время защиты Украины

▪ члены семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы – родители, жена/муж (если не женились во второй раз), дети погибших Защитников и Защитниц, которые получат пенсию в связи с потерей кормильца

«Мы создаем государство без барьеров, где ветераны и их семьи могут быстро получать важные услуги без бюрократии. Это больше, чем цифровизация – это забота и уважение», — заявила Наталья Калмыкова, министр по делам ветеранов Украины.

Подать заявление через портал Дія или в ЦНАП без заполнения бумажной формы заявления могут только лица, имеющие РНОКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.