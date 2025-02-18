Британское правительство начнет реформу, чтобы сократить время набора в британскую армию и улучшить оплату труда – Politico

Кир Стармер сделал серьезное предложение по европейской безопасности, но британская армия нуждается в реформе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал с помощью британских миротворческих войск поддерживать любое будущее мирное соглашение, это не стало большой неожиданностью для союзников Великобритании, особенно потому, что Президент США Дональд Трамп побуждает Европу взять на себя гораздо большую роль в безопасности. Однако британская армия нуждается в реформе, сообщает Politico.

Доля британских расходов на оборону в процентах от ВВП резко упала после окончания Холодной войны и достигла плато в начале 21 века.

Хотя точный уровень с тех пор то увеличивался, то снижался, Великобритания сейчас пропорционально тратит на оборону примерно столько же, сколько в начале войны в Ираке в 2003 году.

Последние правительства отдали приоритет затратам на современное высокотехнологичное оборудование, одновременно сокращая численность войск.

Экс-премьер-министр Борис Джонсон в 2021 году утверждал, что «старые концепции ведения больших танковых битв на европейской суше отжили себя» и «есть другие, лучшие вещи, в которые мы должны инвестировать… в будущую боевую авиационную систему, у кибервойска – вот какой будет война в будущем».

Но эта позиция Джонсона не оправдала себя, ведь, как отмечает издание, война в Украине стала именно затяжной сухопутной битвой.

Учитывая перспективу размещения британских войск за границей, даже в качестве миротворцев, британское правительство, похоже, отдает себе отчет в необходимости срочно увеличить численность войск.

Ожидается, что вскоре Стармер объявит о значительном росте расходов на оборону по ускоренному графику — даже тогда, когда Министерство финансов заставляет все правительственные департаменты искать экономию.

Кроме того, британское правительство уже начало проводить реформы, чтобы ускорить длительное время набора нового персонала британской армии.

Инсайдер Министерства обороны, оставшийся анонимным для обсуждения внутреннего мышления правительства, сказал, что будет объявлен предстоящий весной пакет мероприятий в будущем обзоре обороны Великобритании по усилению льгот для британского военного персонала с целью улучшения содержания.

«Самые большие проблемы, которые мы слышим от нынешних военнослужащих, связаны с оплатой труда, уходом за детьми и жильем», - сказал он. «Ожидайте увидеть что-нибудь во всех этих сферах во время оборонного смотра».

В январе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если война закончится за столом переговоров, понадобятся «не менее 200 тысяч» миротворцев.

Если Трамп настаивает на отсутствии американских войск в таких силах, и если Германия и Польша будут продолжать свою очевидную оппозицию к размещению войск, Стармеру придется возглавить это движение.

Впрочем, как отмечает Politico, это может быть затруднительно, учитывая, что Британия имеет лишь 75 000 штатных военных, многие из которых исполняют обязанности, не связанные с боевыми действиями, и около 24 000 в армейском резерве.

Ричард Даннатт, бывший начальник британской армии, занимавший должность в последнем лейбористском правительстве, сказал BBC, что «теперь, если Кир Стармер хочет сделать это, это хорошо, британская армия всегда будет противостоять, но мы должны иметь нужное количество людей с нужным количеством оборудования и необходимым количеством подготовки, и начать финансировать это сейчас».

Спикер Стармера несколько раз отказался ответить, есть ли у Великобритании достаточно войск, чтобы направить в Украину значительные миротворческие силы.

Он добавил, что было бы преждевременно обсуждать детали любых миротворческих сил.

Выступая после трехчасового саммита европейских лидеров 17 февраля вечером, Стармер, который на следующей неделе следует в Вашингтон для переговоров с Трампом, похоже, признал реальность.

«Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле рядом с другими, если будет достигнуто долгое мирное соглашение», — сказал он. «Но должна быть защита США, потому что гарантия безопасности США является единственным способом эффективно умерить Россию от повторного нападения на Украину», добавил он.

Напомним, на саммите в Париже европейские лидеры не пришли к консенсусу о возможности направления своих миротворческих войск.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.