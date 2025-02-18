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На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза авто под видом помощи для ВСУ

21:26, 18 февраля 2025
БЭБ раскрыла масштабную аферу с импортом автомобилей для военных.
На Волыни разоблачили схему незаконного ввоза авто под видом помощи для ВСУ
Фото: БЭБ
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Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачило схему незаконного импорта автомобилей, которые ввозили под видом гуманитарной помощи для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, к схеме причастны жители Волынской и Ровенской областей. Они покупали автомобили в Европе, а при пересечении границы декларировали их как гуманитарную помощь, используя реквизиты благотворительной организации. Это позволяло избежать уплаты таможенных пошлин и налогов.

С начала 2024 года злоумышленники незаконно ввезли более 20 автомобилей, которые затем продавали через соцсети. Во время обысков правоохранители изъяли восемь автомобилей, оформленных на благотворительные организации. На них наложен арест.

Начато досудебное расследование по статье 201-4 УК Украины (контрабанда подакцизных товаров). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники БЭБ и СБУ в Волынской области.

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ВСУ бюро экономической безопасности

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