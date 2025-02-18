На Волині викрили схему незаконного ввезення авто під виглядом допомоги для ЗСУ

БЕБ розкрила масштабну аферу з імпортом автомобілів для військових.

Фото: БЕБ

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Бюро економічної безпеки у Волинській області викрило схему незаконного імпорту автомобілів, які ввозили під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, до схеми причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Вони купували автомобілі в Європі, а при перетині кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи реквізити благодійної організації. Це дозволяло уникнути сплати митних зборів та податків.

З початку 2024 року зловмисники незаконно ввезли понад 20 автівок, які потім продавали через соцмережі. Під час обшуків правоохоронці вилучили вісім автомобілів, оформлених на благодійні організації. На них накладено арешт.

Розпочато досудове розслідування за статтею 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів). Оперативний супровід здійснювали співробітники БЕБ та СБУ у Волинській області.

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