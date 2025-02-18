Европейские лидеры на саммите в Париже не смогли договориться об отправке миротворческих войск – Politico

Европейские лидеры не высказывали новых общих идей, спорили об отправке войск в Украину и снова говорили о банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону – Politico.

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Усилия европейских лидеров под руководством Франции выступить единым фронтом с позицией по Украине «провалились» во время саммита в Париже 17 февраля, поскольку они не смогли договориться об отправке войск для контроля за возможным мирным соглашением. Об этом сообщает Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренную встречу в Елисейском дворце после того, как европейские лидеры были озадачены новостью о том, что США начнут переговоры с Россией, но без приглашения представителей из Европы или Украины.

Но после 3,5-часовой встречи в Елисейском президентском дворце реакция лидеров на наибольшее изменение системы безопасности за последние десятилетия была неутешительной, отмечает издание.

«Мы отдаем себе отчет, что такие встречи не заканчиваются решениями», – сказал после встречи премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как сообщает Politico, лидеры не высказывали новых общих идей, спорили об отправке войск в Украину и снова говорили о банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону.

«Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира благодаря силе», – заявили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта.

Основным спором было то, вводить ли войска в Украину, если будет иметь место соглашение о прекращении войны.

США разослали европейским странам НАТО анкету с просьбой объяснить, что готовы предложить для выполнения мирного соглашения, а также чего они ожидают от США.

Но единого мнения по этому вопросу не было, как отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины, назвав их «единственным способом» действенно сдерживать Россию. Потенциальное введение британских войск в Украину возможно, если будет достигнуто «мирное соглашение», но Стармер подчеркнул, что это должно произойти при обязательной поддержке США.

Он настаивал на необходимости «защитного механизма США» после установления мира в Украине, чтобы «удержать Россию от повторного нападения на Украину».

Но, как пишет Politico, Польша, прифронтовое государство и близкий союзник Украины, имеющая одну из самых больших армий в Европе, отказалась.

«Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину», - сказал Туск в Варшаве перед вылетом в Париж.

«Польша просто не имеет дополнительного потенциала, чтобы отправить войска в Украину», — сказал Politico высокопоставленный польский чиновник, говоривший на условиях анонимности, отметив, что страна имеет длинные границы с российским эксклавом Калининградом и союзницей России Беларусью, которые нужно усилить польскими силами. «Французы далеко, чтобы они могли посылать солдат в Украину; мы близко, поэтому не можем», – отметил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи заявил, что любые прения по поводу отправки миротворцев в Украину являются «полностью преждевременными» и «очень неуместными», пока идет война.

Представитель Дании Мэтте Фредериксен сказала, что «много-много» вещей нужно прояснить, прежде чем войска можно будет отправить в Украину.

Однако лидеры нашли общий язык относительно необходимости увеличения расходов на оборону.

Стармер признал, что «европейцам придется увеличить расходы и возможности, которые мы предоставляем Украине», а Туск сказал, что отношения США и ЕС в сфере обороны вступают в «новую стадию», поскольку европейцы отдают себе отчет в необходимости увеличения расходов на оборону и большей самообеспеченности.

«Европа поняла сообщение США о том, что она сама должна сделать больше», - сказал премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, добавив: «Еще слишком рано заключать конкретные соглашения».

Шольц подтвердил свою поддержку предложению ЕС ввести положение о чрезвычайных ситуациях для значительного увеличения расходов на оборону, которое фон дер Ляйен поддержала на Мюнхенской конференции по безопасности.

Но несмотря на беспокойство, господствовавшее на Мюнхенском саммите по безопасности на прошлых выходных, большинство лидеров ЕС не желают публично разрывать отношения с США, которые с 1945 года составляют основу безопасности на континенте.

«Не должно быть распределения безопасности и ответственности между Европой и Соединенными Штатами», - сказал Шольц.

Туск добавил: «Кто-то также должен сказать, что в интересах Европы и США можно теснее сотрудничать».

Автор: Наталя Мамченко

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