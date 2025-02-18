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Європейські лідери на саміті у Парижі не змогли домовитися про відправку миротворчих військ – Politico

11:14, 18 лютого 2025
Європейські лідери не висловлювали нових спільних ідей, сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності про допомогу Україні та збільшення витрат на оборону – Politico.
Європейські лідери на саміті у Парижі не змогли домовитися про відправку миротворчих військ – Politico
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Зусилля європейських лідерів під керівництвом Франції виступити єдиним фронтом з позицією щодо України «провалилися» під час саміту у Парижі 17 лютого, оскільки вони не змогли домовитися про відправку військ для контролю за можливою мирною угодою. Про це повідомляє Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон скликав екстрену зустріч в Єлисейському палаці після того, як європейські лідери були збентежені новиною про те, що США розпочнуть переговори з Росією, але без запрошення представників з Європи чи України.

Але після 3,5-годинної зустрічі в Єлисейському президентському палаці реакція лідерів на найбільшу зміну системи безпеки за останні десятиліття була невтішною, зазначає видання.

«Ми усвідомлюємо, що такі зустрічі не закінчуються рішеннями», – сказав після зустрічі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Як повідомляє Politico, лідери не висловлювали нових спільних ідей, сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності про допомогу Україні та збільшення витрат на оборону.

«Сьогодні в Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир завдяки силі», – заявили президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Основною суперечкою було те, чи вводити війська в Україну, якщо буде мати місце угода про припинення війни. Президент США Дональд Трамп виключив як відправку американських військ, так і дозвіл Україні приєднатися до НАТО, маючи на увазі, що будь-які зусилля повинні докласти європейці.

США розіслали європейським країнам НАТО анкету з проханням пояснити, що вони готові запропонувати для виконання мирної угоди, а також чого вони очікують від США.

Але єдиної думки з цього питання не було, як зазначає видання.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про важливість участі США у майбутніх гарантіях безпеки для України, назвавши їх «єдиним способом» дієво стримувати Росію. Потенційне введення британських військ в Україну можливе, якщо буде досягнута «мирна угода», але Стармер наголосив, що це має відбутись за обов’язкової підтримки США.

Він наполягав на необхідності «захисного механізму США» після встановлення миру в Україні, щоб «утримати Росію від повторного нападу на Україну».

Але, як пише Politico, Польща, прифронтова держава та близький союзник України, яка має одну з найбільших армій у Європі, відмовилася.

«Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну», - сказав Туск у Варшаві перед вильотом до Парижа.

«Польща просто не має додаткового потенціалу, щоб відправити війська в Україну», — сказав Politico високопоставлений польський чиновник, який говорив на умовах анонімності, зазначивши, що країна має довгі кордони з російським ексклавом Калінінградом і союзницею Росії Білоруссю, які потрібно посилити польськими силами. «Французи далеко, щоб вони могли посилати солдатів в Україну; ми близько, тому не можемо», зазначив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі заявив, що будь-які дебати щодо відправки миротворців в Україну є «повністю передчасними» та «дуже недоречними», поки триває війна.

Представник Данії Метте Фредеріксен сказала, що «багато-багато» речей потрібно прояснити, перш ніж війська можна буде відправити в Україну.

Однак лідери таки знайшли спільну мову щодо необхідності збільшення витрат на оборону.

Стармер визнав, що «європейцям доведеться збільшити витрати і можливості, які ми надаємо Україні», а Туск сказав, що відносини США та ЄС у сфері оборони вступають у «нову стадію», оскільки європейці усвідомлюють необхідність збільшення витрат на оборону та більшої самозабезпеченості.

«Європа зрозуміла повідомлення США про те, що вона сама має зробити більше», — сказав прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, додавши: «Ще занадто рано укладати конкретні угоди».

Шольц підтвердив свою підтримку пропозиції ЄС запровадити положення про надзвичайні ситуації для значного збільшення витрат на оборону, яке фон дер Ляєн підтримала на Мюнхенській конференції з безпеки. Згідно з пропозицією, країни зможуть звільнити витрати на оборону від лімітів боргу та дефіциту ЄС.

Але незважаючи на занепокоєння, яке панувало на Мюнхенському саміті з питань безпеки минулих вихідних, більшість лідерів ЄС не бажають публічно розривати відносини зі США, які з 1945 року становлять основу безпеки на континенті.

«Не повинно бути розподілу безпеки та відповідальності між Європою та Сполученими Штатами», – сказав Шольц. 

Туск додав: «Хтось також повинен сказати, що в інтересах Європи та США якомога тісніше співпрацювати».

Автор: Наталя Мамченко

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