Британський уряд почне реформу, щоб скоротити час набору до британської армії і покращити оплату праці – Politico

Кір Стармер зробив серйозну пропозицію щодо європейської безпеки, але британська армія потребує реформи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Коли прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв за допомогою британських миротворчих військ підтримувати будь-яку майбутню мирну угоду, це не стало великою несподіванкою для союзників Великої Британії, особливо тому, що Президент США Дональд Трамп спонукає Європу взяти на себе набагато більшу роль у безпеці України. Проте британська армія потребує реформи, повідомляє Politico.

Частка британських витрат на оборону у відсотках від ВВП різко впала після закінчення Холодної війни та досягла плато на початку 21-го століття.

Хоча точний рівень з тих пір то збільшувався, то знижувався, Британія зараз пропорційно витрачає на оборону приблизно стільки ж, скільки на початку війни в Іраку в 2003 році.

Останні уряди віддали пріоритет витратам на сучасне високотехнологічне обладнання, одночасно скорочуючи чисельність військ.

Екс-прем’єр-міністр Борис Джонсон у 2021 році стверджував, що «старі концепції ведення великих танкових битв на європейській суші віджили себе» і «є інші, кращі речі, у які ми повинні інвестувати… у майбутню бойову авіаційну систему, у кібервійська — ось якою буде війна в майбутньому».

Але ця позиція Джонсона не виправдала себе, адже, як зазначає видання, війна в Україні стала саме затяжною сухопутною битвою.

Враховуючи перспективу розміщення британських військ за кордоном, навіть у якості миротворців, британський уряд, схоже, усвідомлює необхідність терміново збільшити чисельність військ.

Очікується, що незабаром Стармер оголосить про значне зростання витрат на оборону за прискореним графіком — навіть тоді, коли Міністерство фінансів змушує всі урядові департаменти шукати економію.

Крім того, британський уряд уже почав проводити реформи, щоб прискорити тривалий час набору нового персоналу британської армії.

Інсайдер Міністерства оборони, який залишився анонімним для обговорення внутрішнього мислення уряду, сказав, що буде оголошено пакет заходів у майбутньому огляді оборони Великобританії, який має відбутися навесні, щодо посилення пільг для британського військового персоналу з метою покращення утримання.

«Найбільші проблеми, які ми чуємо від нинішніх військовослужбовців, пов'язані з оплатою праці, доглядом за дітьми та житлом», - сказав він. «Очікуйте побачити щось у всіх цих сферах під час оборонного огляду».

У січні Президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо війна закінчиться за столом переговорів, знадобляться «щонайменше 200 тисяч» миротворців.

Якщо Трамп наполягає на відсутності американських військ у таких силах, і якщо Німеччина та Польща продовжуватимуть свою очевидну опозицію до розміщення військ, Стармеру доведеться очолити цей рух.

Втім, як відмічає Politico, це може бути важко, враховуючи, що Британія має лише 75 000 штатних військових, багато з яких виконують обов’язки, не пов’язані з бойовими діями, і близько 24 000 в армійському резерві.

Річард Даннатт, колишній начальник британської армії, який обіймав посаду в останньому лейбористському уряді, сказав BBC, що «тепер, якщо Кір Стармер хоче зробити це, це добре, британська армія завжди буде протистояти, але ми повинні мати потрібну кількість людей з потрібною кількістю обладнання та необхідною кількістю підготовки, і почати фінансувати це зараз».

Речник Стармера кілька разів відмовився відповісти, чи має Велика Британія достатньо військ, щоб направити в Україну значні миротворчі сили.

Він додав, що було б «передчасно» обговорювати деталі будь-яких миротворчих сил.

Виступаючи після тригодинного саміту європейських лідерів 17 лютого увечері, Стармер, який наступного тижня прямує до Вашингтона для переговорів із Трампом, схоже, визнав реальність.

«Європа повинна зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на землі поряд з іншими, якщо буде досягнута довготривала мирна угода», — сказав він. «Але має бути захист США, тому що гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну», додав він.

Нагадаємо, на саміті в Парижі європейські лідери не дійшли консенсусу щодо можливості направлення своїх миротворчих військ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.