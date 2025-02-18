Практика судів
  1. В Україні

Статуси для ветеранів з інвалідністю та сімей полеглих Захисників та Захисниць стали цифровими

17:03, 18 лютого 2025
Подати заяву на отримання статусу можна через портал Дія або у ЦНАП.
Статуси для ветеранів з інвалідністю та сімей полеглих Захисників та Захисниць стали цифровими
mva.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів повідомило, що відтепер отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці можна онлайн через портал Дія або у найближчому ЦНАП.

Як стане?

- Просто та зрозуміло – Без паперових заяв

- Онлайн – через Єдиний портал державних послуг Дія

- Офлайн – у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

- Швидко – розгляд заяви до 30 днів

- Доступно у кожному куточку України

Хто може отримати статус?

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни – військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми чи каліцтва під час захисту України

▪ члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці – батьки, дружина/чоловік (якщо не одружувалися вдруге), діти загиблих Захисників і Захисниць, які отримають пенсію у зв’язку зі втратою годувальника

 «Ми створюємо державу без бар’єрів, де ветерани та їхні родини можуть швидко отримувати важливі послуги без бюрократії. Це більше, ніж цифровізація – це турбота та повага», — заявила Наталія Калмикова, Міністерка у справах ветеранів України.

Подати заяву через портал Дія або у ЦНАП без заповнення паперової форми заяви можуть тільки особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Британський уряд почне реформу, щоб скоротити час набору до британської армії і покращити оплату праці – Politico

Кір Стармер зробив серйозну пропозицію щодо європейської безпеки, але британська армія потребує реформи.

Велика Палата Верховного Суду вказала, хто є належним відповідачем при оскарженні рішень у процесі відбору кандидатів до КСУ

Позивачка в апеляційній скарзі до ВП ВС зазначала, що, на її переконання, Конкурсна комісія та Дорадча група експертів не є суб`єктами владних повноважень, які здійснюють владну управлінську функцію у спірних правовідносинах.

Кабмін запланував законопроект про зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів у плані пріоритетних дій на 2025 рік

Також заплановано законопроект щодо змін до КПК про неприпустимість зловживання процесуальними правами у корупційних справах.

Податковий терор чи справедливість: як бізнес переслідують за «ухилення» від сплати податків

Застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків відповідно до статті 212 КК можливе лише за умови доведення умислу та фактичної несплати податкових зобов’язань.

Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список

Всього на посади суддів Конституційного Суду України є 10 претендентів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області