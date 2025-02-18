Статуси для ветеранів з інвалідністю та сімей полеглих Захисників та Захисниць стали цифровими

Подати заяву на отримання статусу можна через портал Дія або у ЦНАП.

mva.gov.ua

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Міністерство у справах ветеранів повідомило, що відтепер отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці можна онлайн через портал Дія або у найближчому ЦНАП.

Як стане?

- Просто та зрозуміло – Без паперових заяв

- Онлайн – через Єдиний портал державних послуг Дія

- Офлайн – у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)

- Швидко – розгляд заяви до 30 днів

- Доступно у кожному куточку України

Хто може отримати статус?

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни – військовослужбовці та члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які отримали поранення, травми чи каліцтва під час захисту України

▪ члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці – батьки, дружина/чоловік (якщо не одружувалися вдруге), діти загиблих Захисників і Захисниць, які отримають пенсію у зв’язку зі втратою годувальника

«Ми створюємо державу без бар’єрів, де ветерани та їхні родини можуть швидко отримувати важливі послуги без бюрократії. Це більше, ніж цифровізація – це турбота та повага», — заявила Наталія Калмикова, Міністерка у справах ветеранів України.

Подати заяву через портал Дія або у ЦНАП без заповнення паперової форми заяви можуть тільки особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків).

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