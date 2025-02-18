Два українські університети отримають підтримку від Google для навчання з кібербезпеки

Дрогобицький та Київський університети отримають гранти від Google.org на розширенні програм з кібербезпеки.

Фото: TechCrunch

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Google.org оголосила список із 20 університетів, які отримають грантову підтримку для розширення доступу до освіти з кібербезпеки. Серед них – два українські виші: Дрогобицький державний педагогічний університет та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Про це йдеться на сайті компанії.

Програма «Семінари з кібербезпеки», яка раніше охоплювала лише Європу, тепер поширюється й на університети Близького Сходу та Африки. Завдяки ініціативі тисячі студентів отримають можливість стажування, наставництва від фахівців та участі в хакатонах.

Окрім навчання, програма спрямована на захист понад 3 500 місцевих організацій від кібератак. Університети-учасники отримають ключі безпеки Titan та доступ до безкоштовних курсів кібербезпеки у партнерстві з Possible Digital. Адаптацією навчальних планів під потреби регіонів займатиметься Virtual Routes – організація, що спеціалізується на технологіях і цифровій політиці.

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