Володимир Зеленський переніс поїздку до Саудівської Аравії

Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії з 19 лютого на 10 березня.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії. Про це він сказав під час пресконференції Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 18 лютого.

За словами українського лідера, він не хоче «збігів» після сьогоднішньої зустрічі між російськими та американськими політиками.

«Нас не запрошували на зустріч до Саудівської Аравії, я не поїду туди. Я буду у Саудівській Аравії з візитом 10 березня. А представників США ми очікуємо у Києві», – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про поїздку до Саудівської Аравії після зустрічі делегацій США та РФ.

Зеленський наголосив, що зараз не можна ухвалювати рішення без України про те, як завершити війну в Україні.

«Мені здається сьогодні зрозуміло, що зброєю не переможе жодна зі сторін. Перехід до дипломатії має бути, але він має призвести до справедливого миру», – додав він.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо розкрив ролі України та ЄС у переговорах щодо завершення війни.