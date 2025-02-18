Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський переніс поїздку до Саудівської Аравії

17:11, 18 лютого 2025
Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії з 19 лютого на 10 березня.
Володимир Зеленський переніс поїздку до Саудівської Аравії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії. Про це він сказав під час пресконференції Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 18 лютого.

За словами українського лідера, він не хоче «збігів» після сьогоднішньої зустрічі між російськими та американськими політиками.

«Нас не запрошували на зустріч до Саудівської Аравії, я не поїду туди. Я буду у Саудівській Аравії з візитом 10 березня. А представників США ми очікуємо у Києві», – заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про поїздку до Саудівської Аравії після зустрічі делегацій США та РФ.

Зеленський наголосив, що зараз не можна ухвалювати рішення без України про те, як завершити війну в Україні.

«Мені здається сьогодні зрозуміло, що зброєю не переможе жодна зі сторін. Перехід до дипломатії має бути, але він має призвести до справедливого миру», – додав він.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо розкрив ролі України та ЄС у переговорах щодо завершення війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Британський уряд почне реформу, щоб скоротити час набору до британської армії і покращити оплату праці – Politico

Кір Стармер зробив серйозну пропозицію щодо європейської безпеки, але британська армія потребує реформи.

Велика Палата Верховного Суду вказала, хто є належним відповідачем при оскарженні рішень у процесі відбору кандидатів до КСУ

Позивачка в апеляційній скарзі до ВП ВС зазначала, що, на її переконання, Конкурсна комісія та Дорадча група експертів не є суб`єктами владних повноважень, які здійснюють владну управлінську функцію у спірних правовідносинах.

Кабмін запланував законопроект про зміцнення системи декларування та перевірки доброчесності суддів у плані пріоритетних дій на 2025 рік

Також заплановано законопроект щодо змін до КПК про неприпустимість зловживання процесуальними правами у корупційних справах.

Податковий терор чи справедливість: як бізнес переслідують за «ухилення» від сплати податків

Застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків відповідно до статті 212 КК можливе лише за умови доведення умислу та фактичної несплати податкових зобов’язань.

Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список

Всього на посади суддів Конституційного Суду України є 10 претендентів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області