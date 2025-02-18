На Львівщині затримали депутата, який налагодив систему «відкатів» під час закупівлі теплової енергії

Депутат брав 6% «відкату» від щомісячної вартості поставленого тепла.

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Правоохоронці викрили та повідомили про підозру виконуючому обов’язки керівника одного з комунальних підприємств Львівщини, який є також місцевим депутатом, за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний розробив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від товариства. Зокрема, за укладення з суб’єктом господарювання договору купівлі-продажу теплової енергії для потреб бюджетних установ одного з районів Львівщини та подальшого його безперешкодного виконання. Йдеться про 6% «відкату» від щомісячної вартості поставленого тепла.

Під час затримання службовця за одержання обумовленого «платежу» у розмірі майже 70 тис. грн, фігурант чинив опір правоохоронцям. Чоловік сів у автомобіль та почав втікати з місця події, здійснивши наїзд на працівника поліції. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України.

У прокуратурі додали, що правоохоронці знайшли та затримали втікача.

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