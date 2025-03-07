Раде рекомендуют принять законопроект о рынке древесины

Комитет Рады по вопросам экономического развития поддержал реформу рынка древесины.

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития пересмотрел решение по законопроекту №4197-д о рынке древесины, учитывая юридическую экспертизу, редакционные правки и выводы Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.

Также при обсуждении отметили необходимость создания Временной специальной комиссии ВР по вопросам развития деревообрабатывающей и мебельной отраслей.

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