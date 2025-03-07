Раді рекомендують ухвалити законопроект про ринок деревини

Комітет Ради з питань економічного розвитку підтримав реформу ринку деревини.

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку переглянув рішення щодо законопроєкту №4197-д про ринок деревини, врахувавши юридичну експертизу, редакційні правки та висновки Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

За підсумками розгляду Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому.

Також під час обговорення наголосили на необхідності створення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань розвитку деревообробної та меблевої галузей.

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