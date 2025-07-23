Бил женщину по лицу и угрожал физической расправой — в Сумской области отправили за решетку мужчину

Потерпевшей приходилось несколько раз в день вызывать сотрудников полиции, чтобы усмирить мужчину.

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В Сумской области отправили за решетку 37-летнего мужчину, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, гражданские супруги некоторое время проживали вместе в жилье женщины. При этом мужчина периодически применял к сожительнице домашнее насилие. В частности, бил женщину по лицу, высказывал намерение совершить физическую расправу и т. д.

«Его не остановило даже судебное предписание о запрете любым способом общаться с женщиной. Он все равно приходил к ней домой, стучал в дверь, залезал в окно и угрожал насилием», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что потерпевшей приходилось по нескольку раз в день вызывать сотрудников полиции, чтобы успокоить мужчину. Более того, до этого обвиняемый более 10 раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие, однако на путь исправления он не встал, а продолжил терроризировать свою гражданскую жену.

Обвиняемый признал свою вину.

По приговору суда первой инстанции мужчину приговорили к лишению свободы сроком на один год (ст. 126-1 УК Украины). Приговора суда он дожидался под стражей.

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