Заключение вместо штрафа: апелляционный суд пересмотрел дело о взятке в $15 тысяч за землю и постановил усилить наказание

Вместо 59 тысяч гривен штрафа экс-чиновник проведет пять лет за решеткой.

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Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел приговор Изяславского районного суда Хмельницкой области относительно бывшего председателя Кунивского сельского совета. Суд первой инстанции признал его виновным в злоупотреблении влиянием и назначил наказание в виде штрафа в размере 59 500 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Этот приговор обжаловали обе стороны уголовного производства. Прокурор настаивал, что местный суд необоснованно переквалифицировал действия обвиняемого со ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) на ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и назначил слишком мягкое наказание. В свою очередь, сторона защиты просила отменить приговор и закрыть производство из-за процессуальных нарушений и отсутствия доказательств вины.

По результатам пересмотра Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил их апелляционные жалобы — отменил приговор местного суда и вынес новый: признал бывшего сельского голову виновным в получении неправомерной выгоды в крупном размере за совершение в интересах лица, предоставляющего такую выгоду, а также в интересах третьих лиц любых действий с использованием предоставленной власти или служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Соответственно, было назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 3 года, с конфискацией имущества, кроме жилья.

Как установил суд, в 2020 году к Куневскому сельскому голове обратился житель региона с просьбой о выделении его односельчанам земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства. В договоренностях шла речь о 5 земельных участках общей площадью 9,9691 га и о том, что за 1 га необходимо будет предоставить 1500 долларов США неправомерной выгоды.

В октябре 2020 года сессия сельского совета, рассмотрев 5 соответствующих заявлений, дала разрешение на изготовление проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность. Сельский голова лично передал заявителю решение сессии и получил от него 15 000 долларов США неправомерной выгоды.

Во время рассмотрения дела обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что действительно пообещал предпринимателю содействовать в решении земельного вопроса, однако утверждал, что денег за это не требовал.

По убеждению апелляционного суда, доказательства по делу вне разумного сомнения доказывают виновность руководителя органа местного самоуправления в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

С полным текстом приговора апелляционного суда по делу № 675/261/21 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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