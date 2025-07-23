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Ув’язнення замість штрафу: апеляційний суд переглянув справу про хабар у $15 тисяч за землю та ухвалив посилити покарання

20:43, 23 липня 2025
Замість 59 тисяч гривень штрафу експосадовець проведе п’ять років за ґратами.
Ув’язнення замість штрафу: апеляційний суд переглянув справу про хабар у $15 тисяч за землю та ухвалив посилити покарання
ілюстративне фото
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Хмельницький апеляційний суд переглянув вирок Ізяславського районного суду Хмельницької області щодо колишнього голови Кунівської сільської ради. Суд першої інстанції визнав його винним у зловживанні впливом та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 59 500 гривень. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Цей вирок оскаржили обидві сторони кримінального провадження. Прокурор наполягав, що місцевий суд необґрунтовано перекваліфікував дії обвинуваченого зі ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) на ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначив надто м’яке покарання. Натомість сторона захисту просила скасувати вирок та закрити провадження через процесуальні порушення й відсутність доказів вини.

За результатами перегляду ХАС частково задовольнив їхні апеляційні скарги – скасував вирок місцевого суду й ухвалив новий: визнав колишнього сільського голову винним в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, а також в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища (ч. 3 ст. 368 КК України). Відтак призначив покарання позбавленням волі на 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки, з конфіскацією майна, крім житла.

Як встановив суд, у 2020 році до Кунівського сільського голови звернувся житель регіону з проханням про виділення його односельцям земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. У домовленостях йшлося про 5 земельних ділянок загальною площею 9,9691 га й що за 1 га потрібно буде надати 1500 доларів США неправомірної вигоди.

У жовтні 2020 року сесія сільської ради, розглянувши 5 відповідних заяв, надала дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Сільський голова особисто передав заявнику рішення сесії та отримав від нього 15 000 доларів США неправомірної вигоди.

Під час розгляду справи обвинувачений вини не визнав. Він пояснив, що справді пообіцяв підприємцю посприяти у вирішенні земельного питання, проте стверджував, що грошей за це не вимагав.

На переконання апеляційного суду, докази у справі поза розумним сумнівом доводять винуватість керівника органу місцевого самоврядування у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З повним текстом вироку апеляційного суду у справі № 675/261/21 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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