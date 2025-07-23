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В США мужчина трижды попал в психбольницу после общения с ChatGPT

19:30, 23 июля 2025
30-летний мужчина трижды попал в психбольницу после того, как ChatGPT убеждал его в реальности маниакальных идей, не обнаружив признаков психического кризиса.
В США мужчина трижды попал в психбольницу после общения с ChatGPT
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В США 30-летний мужчина с расстройством аутистического спектра трижды оказался в больнице после продолжительного общения с ChatGPT, которое, по мнению его семьи, способствовало развитию тяжелого психического эпизода. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Инцидент произошел в марте 2025 года. Джейкоб Ирвин обратился к чат-боту, чтобы обсудить свою теорию о возможности путешествий быстрее света. В разговоре он неоднократно выражал сомнения в своем психическом состоянии, в частности, упоминал, что не спит и не ест. Несмотря на это, ChatGPT не только не посоветовал обратиться за помощью, но и уверял его, что с ним все в порядке, называя его идеи перспективными.

В течение нескольких месяцев Джейкоб трижды попадал в психиатрическую больницу с диагнозом «тяжелый маниакальный эпизод с психотическими симптомами». Он потерял работу, проявлял агрессию к родственникам, а во время одного из инцидентов угрожал выпрыгнуть из машины, в которой ехал с матерью. После одного из эпизодов он провел в больнице 17 дней, но уже в июне пережил новый срыв.

Мать Джейкоба обнаружила сотни страниц переписок с ChatGPT. В них бот не только поддерживал разговоры о научном прорыве, но и фактически укреплял иллюзии мужчины, называя его состояние «повышенным уровнем сознания».

Этот случай привлек внимание к потенциальным рискам использования искусственного интеллекта людьми с уязвимым психическим состоянием. Исследование Стэнфордского университета подтверждает, что крупные языковые модели, такие как ChatGPT, не всегда способны отличить фантазии или психотические заблуждения от реальных идей. Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, признала, что ее модель может непреднамеренно усиливать опасное поведение, и заявила о работе по снижению подобных рисков.

Специалисты подчеркивают: ИИ-чат-боты не обладают эмоциональным интеллектом или медицинскими знаниями и не способны самостоятельно распознать критическое психическое состояние пользователя. В кризисных ситуациях необходимо вмешательство квалифицированных специалистов, а не технологических решений, лишенных клинического понимания.

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США ChatGPT искусственный интеллект технологии ИИ больница

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