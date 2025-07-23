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Бив жінку по обличчю та погрожував фізичною розправою — на Сумщині відправили за ґрати чоловіка

23:59, 23 липня 2025
Потерпілій доводилось декілька разів на день викликати співробітників поліції, щоб вгамували чоловіка.
Бив жінку по обличчю та погрожував фізичною розправою — на Сумщині відправили за ґрати чоловіка
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На Сумщині відправили за ґрати 37-річного чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї співмешканки.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, цивільне подружжя деякий час проживало разом у помешканні жінки. При цьому чоловік періодично вчиняв стосовно співмешканки домашнє насильство. Зокрема, бив жінку по обличчю, висловлював намір вчинити фізичну розправу тощо.

«Не зупинив його навіть припис суду про заборону в будь-який спосіб спілкуватись з жінкою. Він все одно приходив до неї додому, стукав у двері, залазив у вікно та погрожував насильством», - заявили у відомстві.

Зазначається, що потерпілій доводилось декілька разів на день викликати співробітників поліції, щоб вгамували чоловіка. Більш того, до цього обвинувачений більше 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, однак на шлях виправлення вона не став, а продовжив тероризувати свою цивільну дружину.

Обвинувачений провину свою визнав.

За вироком суду першої інстанції чоловіка засуджено до позбавлення волі строком на один рік (ст. 126-1 КК України). На вирок суду він чекав за гратами.

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суд прокуратура насильство домашнє насильство

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