В Киеве трое детей подожгли подъезд многоэтажки во время игры с огнем — фото

В Киеве трое мальчиков 8, 9 и 10 лет едва не сожгли многоэтажный дом в Деснянском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Деснянском районе столицы полицейские установили трех малолетних мальчиков, которые по неосторожности устроили пожар в подъезде жилого дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал, однако огонь повредил стены, потолок и пол.

Как сообщили в полиции Киева, сообщение о возгорании на улице Сержа Лифаря поступило в дежурную часть Деснянского управления полиции. Спасатели ГСЧС оперативно потушили пожар и выяснили, что его причиной стал поджог бумаги, после чего пламя быстро распространилось по помещению.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили следы возгорания не только на первом, но и на третьем этаже дома.

Оперативники и ювенальные полицейские впоследствии установили виновников — троих мальчиков в возрасте 8, 9 и 10 лет, которые живут неподалеку. Дети признались, что подожгли бумагу «ради забавы» и не ожидали, что огонь так быстро распространится.

С детьми провели профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит штраф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.