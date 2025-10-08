Выписка из реестра плательщиков НДС: действительно ли она нужна предпринимателям

Контролирующие органы не имеют оснований требовать получение выписок из реестра плательщиков НДС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, обязательно ли нужно получать выписку из реестра плательщиков НДС.

В соответствии с Законом от 24 октября 2013 года № 657-VII, которым внесены изменения в Налоговый кодекс, отменена выдача свидетельств о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) и свидетельств субъектов специального режима налогообложения.

В то же время плательщики НДС имеют право, но не обязанность, получать выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость в контролирующих органах. Таким образом, налоговые органы не имеют оснований требовать предоставления таких документов.

Подтверждением регистрации плательщика НДС является наличие информации о нем на официальном веб-портале ГНС, где данные обновляются ежедневно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.