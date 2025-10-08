Витяг з реєстру платників ПДВ: чи справді він потрібен підприємцям

Контролюючі органи не мають підстав вимагати отримання витягів з реєстру платників ПДВ.

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи обов’язково потрібно отримувати витяг з реєстру платників ПДВ.

Відповідно до Закону від 24 жовтня 2013 року № 657-VII, яким внесено зміни до Податкового кодексу, скасовано видачу свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ) та свідоцтв суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

Водночас платники ПДВ мають право, але не обов’язок, отримувати витяги з реєстру платників податку на додану вартість у контролюючих органах. Отже, податкова не має підстав вимагати надання таких документів.

Підтвердженням реєстрації платника ПДВ є наявність інформації про нього на офіційному вебпорталі ДПС, де дані оновлюються щоденно.

