В Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубопровода

В Киеве на ул. Юрия Илленко, 48, 8 октября произошла авария на водопроводной сети. Об этом сообщила КГГА.
Отмечается, что сейчас понижен напор водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах.
«Движение транспорта от ул. Гарета Джонса до ул. Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях.
Движение троллейбусов маршрутов № 16 и № 35 организовано по улице Дорогожицкой.
Специалисты «Киевводоканала» работают на месте», — заявили в КГГА.
Водителей и пассажиров призвали учитывать изменения и планировать поездки заранее.
Позже в КГГА добавили, что утечка на ул. Юрия Илленко, 50 локализована.
«В настоящее время без водоснабжения остаются дома на ул. Илленко, 46, 48, 48-А, 50-А, 54 и ул. Дорогожицкой, 10», — говорится в заявлении.
Выявлено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Для проведения ремонтных работ необходимо вскрытие проезжей части, добавили в КГГА.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.