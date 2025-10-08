Практика судов
  1. В Украине

В Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубопровода

08:25, 8 октября 2025
В столице на улице Юрия Илленко случилась авария на водопроводной сети.
В Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубопровода
Фото иллюстративное, источник фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на ул. Юрия Илленко, 48, 8 октября произошла авария на водопроводной сети. Об этом сообщила КГГА.

Отмечается, что сейчас понижен напор водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах.

«Движение транспорта от ул. Гарета Джонса до ул. Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях.

Движение троллейбусов маршрутов № 16 и № 35 организовано по улице Дорогожицкой.

Специалисты «Киевводоканала» работают на месте», — заявили в КГГА.

Водителей и пассажиров призвали учитывать изменения и планировать поездки заранее.

Позже в КГГА добавили, что утечка на ул. Юрия Илленко, 50 локализована.

«В настоящее время без водоснабжения остаются дома на ул. Илленко, 46, 48, 48-А, 50-А, 54 и ул. Дорогожицкой, 10», — говорится в заявлении.

Выявлено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Для проведения ремонтных работ необходимо вскрытие проезжей части, добавили в КГГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Киевводоканал

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області