В Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубопровода

В столице на улице Юрия Илленко случилась авария на водопроводной сети.

В Киеве на ул. Юрия Илленко, 48, 8 октября произошла авария на водопроводной сети. Об этом сообщила КГГА.

Отмечается, что сейчас понижен напор водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах.

«Движение транспорта от ул. Гарета Джонса до ул. Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях.

Движение троллейбусов маршрутов № 16 и № 35 организовано по улице Дорогожицкой.

Специалисты «Киевводоканала» работают на месте», — заявили в КГГА.

Водителей и пассажиров призвали учитывать изменения и планировать поездки заранее.

Позже в КГГА добавили, что утечка на ул. Юрия Илленко, 50 локализована.

«В настоящее время без водоснабжения остаются дома на ул. Илленко, 46, 48, 48-А, 50-А, 54 и ул. Дорогожицкой, 10», — говорится в заявлении.

Выявлено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Для проведения ремонтных работ необходимо вскрытие проезжей части, добавили в КГГА.

