У Шевченківському районі Києва стався прорив трубопроводу

У столиці на вулиці Юрія Іллєнка сталась аварія на водопровідній мережі.

Фото ілюстративне, джерело фото: ukrinform.com

У Києві на вул. Юрія Іллєнка, 48 8 жовтня сталась аварія на водопровідній мережі. Про це повідомила КМДА.

Зазначається, що наразі знижений тиск водопостачання в Шевченківському і Солом’янському районах.

«Рух транспорту від вул. Ґарета Джонса до вул. Оранжерейної перекритий в обох напрямках.

Рух тролейбусів маршрутів № 16 та № 35 організовано вулицею Дорогожицькою.

Фахівці «Київводоканалу» працюють на місці», - заявили у КМДА.

Водіїв і пасажирів закликали врахувати зміни та планувати поїздки завчасно.

Згодом у КМДА додали, що витік на вул. Юрія Іллєнка, 50 локалізовано

«Наразі без водопостачання лишаються будинки на вул. Іллєнка, 46, 48, 48-А,50-А, 54 і вул. Дорогожицькій,10», - йдеться у заяві.

Виявлено пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм. Для ремонтних робіт необхідне розриття на проїжджій частині, додали у КМДА.

