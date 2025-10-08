Практика судов
В США компанию Johnson and Johnson обязали выплатить 966 миллионов долларов по делу о детской присыпке

08:36, 8 октября 2025
В компании Johnson and Johnson заявили, что намерены немедленно обжаловать вердикт и назвали его «несправедливым и неконституционным».
В США компанию Johnson and Johnson обязали выплатить 966 миллионов долларов по делу о детской присыпке
Фото: reuters.com
В суде Лос-Анджелеса присяжные обязали компанию Johnson & Johnson выплатить 966 миллионов долларов по делу о раке, вызванном детской присыпкой с тальком, сообщает Reuters.

Отмечается, что семья жительницы Калифорнии Мэй Мур, умершей в 2021 году в возрасте 88 лет, подала иск против компании, утверждая, что детская присыпка с тальком от J&J содержала волокна асбеста, которые вызвали редкую форму рака. Присяжные постановили выплатить 16 миллионов долларов в качестве компенсационных убытков и 950 миллионов долларов — как штрафные убытки.

Представитель компании заявил, что вердикт планируют немедленно обжаловать и назвали его «несправедливым и неконституционным».

По словам вице-президента J&J по юридическим вопросам Эрика Хааса, адвокаты семьи Мур основывали свои аргументы на «сомнительной науке». J&J настаивает, что их продукция безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак.

Компания прекратила продажу тальковой присыпки в США в 2020 году, заменив ее продуктом на основе кукурузного крахмала.

Reuters добавляет, что в настоящее время против J&J подано более 67 000 исков, в которых люди утверждают, что после использования детской присыпки и других тальковых продуктов у них развился рак. Большинство дел касаются рака яичников, а случаи мезотелиомы составляют меньшую часть.

