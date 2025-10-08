У США компанію Johnson and Johnson зобов'язали виплатити 966 мільйонів доларів у справі про дитячу присипку

У компанії Johnson and Johnson заявили, що вердикт планують негайно оскаржити і назвали його «несправедливим та неконституційним».

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суді Лос-Анджелеса присяжні зобов’язали компанію Johnson & Johnson виплатити 966 мільйонів доларів у справі про рак, спричинений дитячою присипкою з тальком, пише Reuters.

Зазначається, що родина мешканки Каліфорнії Мей Мур, яка померла у 2021 році у віці 88 років, подала позов проти компанії? стверджуючи, що дитяча присипка з тальком від J&J містила волокна азбесту, що спричинили рідкісну форму раку. Присяжні постановили виплатити 16 мільйонів доларів як компенсаційні збитки та 950 мільйонів доларів як штрафні збитки.

Представник компанії заявив, що вердикт планують негайно оскаржити і назвали його «несправедливим та неконституційним».

За словами віцепрезидента J&J з правових питань Ерик Хаас, адвокати родини Мур базували свої аргументи на «сумнівній науці». J&J наполягає, що їхні продукти безпечні, не містять азбесту і не викликають рак.

Компанія припинила продаж талькової присипки в США у 2020 році, замінивши її продукт на кукурудзяний крохмаль.

У Reuters додають, що наразі проти J&J подано понад 67 000 позовів, у яких люди стверджують, що після використання дитячої присипки та інших талькових продуктів захворіли на рак. Більшість справ стосуються раку яєчників, а випадки мезотеліоми складають меншу частку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.