Практика судів
  1. У світі

У США компанію Johnson and Johnson зобов'язали виплатити 966 мільйонів доларів у справі про дитячу присипку

08:36, 8 жовтня 2025
У компанії Johnson and Johnson заявили, що вердикт планують негайно оскаржити і назвали його «несправедливим та неконституційним».
У США компанію Johnson and Johnson зобов'язали виплатити 966 мільйонів доларів у справі про дитячу присипку
Фото: reuters.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суді Лос-Анджелеса присяжні зобов’язали компанію Johnson & Johnson виплатити 966 мільйонів доларів у справі про рак, спричинений дитячою присипкою з тальком, пише Reuters.

Зазначається, що родина мешканки Каліфорнії Мей Мур, яка померла у 2021 році у віці 88 років, подала позов проти компанії? стверджуючи, що дитяча присипка з тальком від J&J містила волокна азбесту, що спричинили рідкісну форму раку. Присяжні постановили виплатити 16 мільйонів доларів як компенсаційні збитки та 950 мільйонів доларів як штрафні збитки.

Представник компанії заявив, що вердикт планують негайно оскаржити і назвали його «несправедливим та неконституційним».

За словами віцепрезидента J&J з правових питань Ерик Хаас, адвокати родини Мур базували свої аргументи на «сумнівній науці». J&J наполягає, що їхні продукти безпечні, не містять азбесту і не викликають рак.

Компанія припинила продаж талькової присипки в США у 2020 році, замінивши її продукт на кукурудзяний крохмаль.

У Reuters додають, що наразі проти J&J подано понад 67 000 позовів, у яких люди стверджують, що після використання дитячої присипки та інших талькових продуктів захворіли на рак. Більшість справ стосуються раку яєчників, а випадки мезотеліоми складають меншу частку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя