В Днепровском районе Киева загорелась припаркованная «Газель»

Огонь вспыхнул в припаркованном автомобиле.

На улице Раисы Окипной в Днепровском районе столицы спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в автомобиле.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о возгорании поступило в 14:11, 7 октября. Огонь вспыхнул в припаркованной грузовой «Газели».

Пожар оперативно удалось полностью потушить уже в 14:29. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

