У Дніпровському районі Києва спалахнула припаркована «Газель»

Вогонь спалахнув у припаркованому автомобілі.

На вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі столиці рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в автомобілі.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, повідомлення про загоряння надійшло о 14:11, 7 жовтня. Вогонь спалахнув у припаркованій вантажній «Газелі».

Пожежу оперативно вдалося повністю загасити вже о 14:29. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Причини займання встановлюють правоохоронні органи.

