Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця отменила ряд поездов, а некоторые будут курсировать по измененным маршрутам

08:12, 8 октября 2025
8 октября временно не будут курсировать ряд поездов.
Укрзализныця отменила ряд поездов, а некоторые будут курсировать по измененным маршрутам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрзализныця» сообщила, что в связи с вражеским обстрелом Полтавщины есть изменения в движении пригородных поездов. Для обеспечения движения ряд пригородных поездов будет курсировать с резервными тепловозами, в связи с чем возможны задержки.

Кроме того, 8 октября временно не будут курсировать:

№6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орелька;

№6655/6577 Орелька — Берестин — Полтава-Южная;

№6356 сообщением Полтава-Южная — Огульцы;

№6353 Огульцы — Полтава-Южная.

«Работаем над полным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, о возобновлении будем сообщать максимально оперативно», — заявили в компании.

Кроме того, некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживаются или временно отменены.

Так, измененные маршруты будут у следующих поездов:

№46 Ужгород — Харьков,

№113 Харьков — Львов,

№786 Киев — Терещенская,

№116 Киев — Сумы,

№779 Сумы — Киев,

№787 Терещенская — Киев.

Поезда №143/144 Сумы — Львов и №45/46 Ужгород — Харьков задерживаются примерно на 2 часа.

В то же время сегодня временно не будут курсировать поезда: №6901 Носовка — Киев (Северная), №6903 Нежин — Киев-Волынский, №6907 Нежин — Киев (Северная), №6909 Нежин — Киев (Северная) и №6674 Немешаево — Святошин.

Для обеспечения пассажирского сообщения по измененным маршрутам будут курсировать региональные рейсы №895 Конотоп — Фастов и №892/891 Фастов — Славутич.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області