Укрзализныця отменила ряд поездов, а некоторые будут курсировать по измененным маршрутам

8 октября временно не будут курсировать ряд поездов.

«Укрзализныця» сообщила, что в связи с вражеским обстрелом Полтавщины есть изменения в движении пригородных поездов. Для обеспечения движения ряд пригородных поездов будет курсировать с резервными тепловозами, в связи с чем возможны задержки.

Кроме того, 8 октября временно не будут курсировать:

№6572/6654 Полтава-Южная — Берестин — Орелька;

№6655/6577 Орелька — Берестин — Полтава-Южная;

№6356 сообщением Полтава-Южная — Огульцы;

№6353 Огульцы — Полтава-Южная.

«Работаем над полным восстановлением курсирования пригородных рейсов в регионе, о возобновлении будем сообщать максимально оперативно», — заявили в компании.

Кроме того, некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы задерживаются или временно отменены.

Так, измененные маршруты будут у следующих поездов:

№46 Ужгород — Харьков,

№113 Харьков — Львов,

№786 Киев — Терещенская,

№116 Киев — Сумы,

№779 Сумы — Киев,

№787 Терещенская — Киев.

Поезда №143/144 Сумы — Львов и №45/46 Ужгород — Харьков задерживаются примерно на 2 часа.

В то же время сегодня временно не будут курсировать поезда: №6901 Носовка — Киев (Северная), №6903 Нежин — Киев-Волынский, №6907 Нежин — Киев (Северная), №6909 Нежин — Киев (Северная) и №6674 Немешаево — Святошин.

Для обеспечения пассажирского сообщения по измененным маршрутам будут курсировать региональные рейсы №895 Конотоп — Фастов и №892/891 Фастов — Славутич.

