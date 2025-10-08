Укрзалізниця скасувала низку поїздів, а деякі курсуватимуть за зміненими маршрутами

«Укрзалізниця» повідомила, що у зв’язку ворожим обстрілом Полтавщини є зміни у русі приміських поїздів. Для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки.
Крім того, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:
№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька;
№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;
№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці;
№6353 Огульці - Полтава-Південна.
«Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно», - заявили в компанії.
Крім того, деякі поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.
Так, змінені маршрути матимуть наступні поїзди:
№46 Ужгород - Харків,
№113 Харків - Львів,
786 Київ — Терещенська,
№116 Київ - Суми,
779 Суми - Київ;
787 Терещенська - Київ.
Потяги №143/144 Суми — Львів і №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на 2 години.
Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть потяги: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин - Київ-Волинський, №6907 Ніжин - Київ (Північна), №6909 Ніжин - Київ (Північна) та №6674 Немішаєве - Святошин.
Для забезпечення пасажирського сполучення за зміненими маршрутами курсуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич. Укрзалізниця закликає пасажирів враховувати зміни та заздалегідь уточнювати розклад руху поїздів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.