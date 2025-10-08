Укрзалізниця скасувала низку поїздів, а деякі курсуватимуть за зміненими маршрутами

8 жовтня тимчасово не курсуватиме низка поїздів.

«Укрзалізниця» повідомила, що у зв’язку ворожим обстрілом Полтавщини є зміни у русі приміських поїздів. Для забезпечення руху низка приміських поїздів курсуватимуть з резервними тепловозами і відповідно можливі затримки.

Крім того, 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть:

№6572/6654 Полтава-Південна - Берестин - Орілька;

№6655/6577 Орілька - Берестин - Полтава-Південна;

№6356 сполученням Полтава-Південна - Огульці;

№6353 Огульці - Полтава-Південна.

«Працюємо над повноцінним відновленням курсування приміській рейсів в регіоні, про оновлення повідомлятимемо максимально оперативно», - заявили в компанії.

Крім того, деякі поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.

Так, змінені маршрути матимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород - Харків,

№113 Харків - Львів,

786 Київ — Терещенська,

№116 Київ - Суми,

779 Суми - Київ;

787 Терещенська - Київ.

Потяги №143/144 Суми — Львів і №45/46 Ужгород — Харків затримуються приблизно на 2 години.

Водночас сьогодні тимчасово не курсуватимуть потяги: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин - Київ-Волинський, №6907 Ніжин - Київ (Північна), №6909 Ніжин - Київ (Північна) та №6674 Немішаєве - Святошин.

Для забезпечення пасажирського сполучення за зміненими маршрутами курсуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич. Укрзалізниця закликає пасажирів враховувати зміни та заздалегідь уточнювати розклад руху поїздів.

