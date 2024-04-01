Практика судів
  1. У світі

В уряді Швеції зростає розкол через закон про гендерну ідентичність: прем’єр-міністр Крістерссон ризикує втратити підтримку

17:56, 1 квітня 2024
Розкол збільшився до безпрецедентного рівня, адже християнські демократи та ультраправі «Шведські демократи» виступили проти законопроєкту, який підтримує прем’єр.
В уряді Швеції зростає розкол через закон про гендерну ідентичність: прем’єр-міністр Крістерссон ризикує втратити підтримку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В уряді Швеції зростає розкол через законопроєкт про гендерну ідентичність. Документ, зокрема, знизить до 16 років віковий ценз для охочих змінити юридичну стать та більше не вимагатиме медичного діагнозу.

Як наслідок, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ризикує втратити підтримку власної парламентської групи та керівної коаліції.  Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Зазначається, що розкол збільшився до безпрецедентного рівня через нову ініціативу про гендерну ідентичність, адже християнські демократи та ультраправі «Шведські демократи» виступили проти законопроєкту, який підтримує прем’єр.

Швецією керує правоцентристська коаліція у складі «Поміркованих», християнських демократів та лібералів за підтримки ультраправих, які залишилися поза урядом, в обмін на реалізацію їхньої міграційної політики.

Проєкт закону, який підтримала партія прем’єр-міністра, знизить до 16 років віковий ценз для охочих змінити юридичну стать та більше не вимагатиме медичного діагнозу.

Однак, за даними видання, не всі в партії прем'єр-міністра підтримують цей документи, що є рідкісним та значним розколом у лавах поміркованих.

«Порівняно з нещодавніми рішеннями, які мали одностайну підтримку в партії, як то вступ до НАТО, цей законопроєкт про гендерну ідентичність є одним з найбільших джерел опору всередині «Поміркованих» за останні роки», – заявив анонімний представник лібералів.

За його словами, «можливо, три чверті депутатів партії (прем'єра) виступають проти нього, незважаючи на наполягання» Ульфа Крістерссона.

Окрім власної партії прем'єр-міністра, це питання розкололо керівну коаліцію та зблизило християнських демократів з ультраправими, зазначає Euractiv.

Для голови комітету з соціальних питань від християнських демократів Крістіана Карлссона, проблема загалом є фіскальною та адміністративною.

«Коли ви змінюєте стать, ви отримуєте новий номер соціального страхування з гендерним кодом. Якщо ви змінюєте її знову, ви отримуєте третій номер», – сказав він, маючи на увазі, що це може призвести до полегшення фінансового шахрайства.

Видання додає, що голосування щодо законопроєкту в парламенті відбудеться 17 квітня, і християнські демократи та ультраправі «Шведські демократи» все ще сподіваються зупинити цю пропозицію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують заборонити арештовувати нерухоме майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача

Автори законопроекту вказують, що мають місце зловживання правоохоронними органами арештом майна добросовісних набувачів.

Вибори нового голови ВККС 1 квітня не відбулися: відома причина

Поки що немає претендентів на посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Працівник апарату суду запропонував судді «обговорити» справу, але суддя запідозрила провокацію

Неприємний інцидент зафіксовано в Харківський області.

Ключове питання зараз в Європі – навіщо виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей – Ярослав Юрчишин

За словами голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі – чому вони повинні виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей, і це проблема.

Верховний Суд визначив юрисдикцію спору про оскарження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та дозволу на будівництво

Суди першої та апеляційної інстанцій закрили провадження, бо вважали, що вимоги про скасування МУО забудови земельної ділянки, дозволу на виконання будівельних робіт є похідними і можуть бути розглянуті цивільним судом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва