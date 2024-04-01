В уряді Швеції зростає розкол через закон про гендерну ідентичність: прем’єр-міністр Крістерссон ризикує втратити підтримку

Розкол збільшився до безпрецедентного рівня, адже християнські демократи та ультраправі «Шведські демократи» виступили проти законопроєкту, який підтримує прем’єр.

В уряді Швеції зростає розкол через законопроєкт про гендерну ідентичність. Документ, зокрема, знизить до 16 років віковий ценз для охочих змінити юридичну стать та більше не вимагатиме медичного діагнозу.

Як наслідок, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ризикує втратити підтримку власної парламентської групи та керівної коаліції. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Зазначається, що розкол збільшився до безпрецедентного рівня через нову ініціативу про гендерну ідентичність, адже християнські демократи та ультраправі «Шведські демократи» виступили проти законопроєкту, який підтримує прем’єр.

Швецією керує правоцентристська коаліція у складі «Поміркованих», християнських демократів та лібералів за підтримки ультраправих, які залишилися поза урядом, в обмін на реалізацію їхньої міграційної політики.

Проєкт закону, який підтримала партія прем’єр-міністра, знизить до 16 років віковий ценз для охочих змінити юридичну стать та більше не вимагатиме медичного діагнозу.

Однак, за даними видання, не всі в партії прем'єр-міністра підтримують цей документи, що є рідкісним та значним розколом у лавах поміркованих.

«Порівняно з нещодавніми рішеннями, які мали одностайну підтримку в партії, як то вступ до НАТО, цей законопроєкт про гендерну ідентичність є одним з найбільших джерел опору всередині «Поміркованих» за останні роки», – заявив анонімний представник лібералів.

За його словами, «можливо, три чверті депутатів партії (прем'єра) виступають проти нього, незважаючи на наполягання» Ульфа Крістерссона.

Окрім власної партії прем'єр-міністра, це питання розкололо керівну коаліцію та зблизило християнських демократів з ультраправими, зазначає Euractiv.

Для голови комітету з соціальних питань від християнських демократів Крістіана Карлссона, проблема загалом є фіскальною та адміністративною.

«Коли ви змінюєте стать, ви отримуєте новий номер соціального страхування з гендерним кодом. Якщо ви змінюєте її знову, ви отримуєте третій номер», – сказав він, маючи на увазі, що це може призвести до полегшення фінансового шахрайства.

Видання додає, що голосування щодо законопроєкту в парламенті відбудеться 17 квітня, і християнські демократи та ультраправі «Шведські демократи» все ще сподіваються зупинити цю пропозицію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.