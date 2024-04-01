В правительстве Швеции растет раскол из-за закона о гендерной идентичности: премьер-министр Кристерссон рискует потерять поддержку

Раскол увеличился до беспрецедентного уровня, ведь христианские демократы и ультраправые «Шведские демократы» выступили против законопроекта, который поддерживает премьер.

В правительстве Швеции растет раскол из-за законопроекта о гендерной идентичности. Документ, в частности, снизит до 16 лет возрастной ценз для желающих изменить юридический пол и больше не потребует медицинского диагноза.

Как следствие, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рискует потерять поддержку своей парламентской группы и руководящей коалиции. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Отмечается, что раскол увеличился до беспрецедентного уровня из-за новой инициативы о гендерной идентичности, ведь христианские демократы и ультраправые «Шведские демократы» выступили против законопроекта, который поддерживает премьер.

Швецией руководит правоцентристская коалиция в составе «Умеренных», христианских демократов и либералов при поддержке оставшихся вне правительства ультраправых в обмен на реализацию их миграционной политики.

Проект закона, поддержанный партией премьер-министра, снизит до 16 лет возрастной ценз для желающих изменить юридический пол и больше не потребует медицинского диагноза.

Однако, по данным издания, не все в партии премьер-министра поддерживают этот документ, редкий и значительный раскол в рядах умеренных.

«По сравнению с недавними решениями, которые имели единодушную поддержку в партии, как вступление в НАТО, этот законопроект о гендерной идентичности является одним из крупнейших источников сопротивления внутри «Умеренных» за последние годы», – заявил анонимный представитель либералов.

По его словам, «возможно, три четверти депутатов партии (премьера) выступают против него, несмотря на настаивание Ульфа Кристерссона.

Кроме собственной партии премьер-министра, этот вопрос расколол руководящую коалицию и сблизил христианских демократов с ультраправыми, отмечает Euractiv.

Для главы комитета по социальным вопросам от христианских демократов Кристиана Карлссона проблема в целом является фискальной и административной.

«Когда вы меняете пол, вы получаете новый номер социального страхования по гендерному коду. Если вы меняете ее снова, вы получаете третий номер», – сказал он, имея в виду, что это может привести к облегчению финансового мошенничества.

Издание добавляет, что голосование по законопроекту в парламенте состоится 17 апреля, и христианские демократы и ультраправые "Шведские демократы" все еще надеются остановить это предложение.

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