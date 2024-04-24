У центрі Лондона армійські коні вирвались на свободу: кілька людей постраждали, фото

Тварини втекли під час інциденту на Букінгем палас-роуд, під час якого військовослужбовець впав зі спини коня.

У Лондоні армійські коні вирвались на свободу та поранили людей. Про це пише Sky News.

Коні промчали центром міста після того, як втекли під час ранкових вправ, внаслідок чого принаймні четверо людей отримали поранення.

Зазначається, що тварини втекли під час інциденту на Букінгем палас-роуд, під час якого військовослужбовець впав зі спини коня.

Двох коней із сідлами й вуздечками та одного в крові помітили, коли вони бігли по дорозі.

Згодом стало відомо, що усіх коней знайдено. Їх перевезли в армійському кінному боксі для надання ветеринарної допомоги.

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