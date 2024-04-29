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Замість Житлового кодексу в Україні ухвалять окремий закон

11:47, 29 квітня 2024
Замість Житлового кодексу ухвалять закон про основні засади житлової політики.
Замість Житлового кодексу в Україні ухвалять окремий закон
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Старий Житловий кодекс буде скасовано, а замість нього ухвалять окремий закон про основні засади житлової політики. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Зокрема, там буде прописаний механізм роботи соціального житла. «Ми напрацювали законопроект «Про основні засади житлової політики», який має прийти на заміну Житловому кодексу. Наразі документ перебуває на розгляді в нашому Комітеті. Ми проводимо масштабні публічні обговорення, і вже було три раунди таких обговорень. Залучаємо всіх: органи місцевого самоврядування, людей, що десятки років стоїть у чергах, представників міжнародних організацій, які працювали в робочій групі. Ми збираємо всі пропозиції, щоб перед реєстрацією закону максимально додати до нього думки всіх стейкхолдерів», - поінформувала парламентарій.

За її словами, у законопроекті буде нарешті прописаний механізм роботи соціального житла.

«Станом на сьогодні наші міста, муніципалітети, громади не мають жодного фонду житла, який би вони могли використовувати для ВПО, для людей, які втратили житло через аварію, катастрофу тощо. І коли ми говоримо про соціальне житло, то йдеться про те, що воно буде у власності громад, які ним розпоряджатимуться, керуватимуть цим житловим фондом, будуть надавати його в соціальну оренду за ціною, що залежатиме від прибутків родини, яка має потребу в такому житлі», - зазначила народна депутатка.

Вона додала, що Європейський інвестиційний банк за підтримки Європейської комісії розглядає можливість запровадження в Україні пілотного проекту зі створення соціального житла.

«Партнери хочуть надати 200 млн євро для наших муніципалітетів, громад, щоб була реалізація соціального житла. Щоб ще до ухвалення закону створити подивитися, як працюватиме механізм. Ми сподіваємося, що Європейська комісія долучиться і підтримає цей проект інвестиційними грантами. Отже, ми, з одного боку, міняємо законодавчу базу, а з іншого – робимо практичні кроки, які можна буде оцінити, подивитися, яким чином побудували, здали в оренду, чи вистачає коштів від оренди на утримання цього житлового фонду», - наголосила Олена Шуляк.  

 Автор: Наталя Мамченко

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