Вместо Жилищного кодекса в Украине примут отдельный закон

Вместо Жилищного кодекса примут закон об основных принципах жилищной политики.

Старый Жилищный кодекс будет отменен, а вместо него будет принят отдельный закон об основных принципах жилищной политики. Об этом рассказала председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

В частности, там будет прописан механизм работы социального жилья. «Мы наработали законопроект «Об основных принципах жилищной политики», который должен прийти на замену Жилищному кодексу. Пока документ находится на рассмотрении в нашем Комитете. Мы проводим масштабные публичные обсуждения, и уже было три раунда таких обсуждений. Привлекаем всех: органы местного самоуправления, десятки лет людей в очередях, представителей международных организаций, работавших в рабочей группе. Мы собираем все предложения, чтобы перед регистрацией закона максимально добавить в него мнения всех стейкхолдеров», - проинформировала парламентарий.

По ее словам, в законопроекте будет, наконец, прописан механизм работы социального жилья.

«По состоянию на сегодняшний день наши города, муниципалитеты, общины не имеют ни одного фонда жилья, который они могли бы использовать для ВПЛ, для людей, которые потеряли жилье из-за аварии, катастрофы и т.д. И когда мы говорим о социальном жилье, то речь идет о том, что оно будет в собственности распоряжающихся им общин, руководить этим жилищным фондом, будут предоставлять его в социальную аренду по цене, зависящей от доходов семьи, нуждающейся в таком жилье», – отметила народная депутат.

Она добавила, что Европейский инвестиционный банк при поддержке Европейской комиссии рассматривает возможность введения в Украине пилотного проекта по созданию социального жилья.

«Партнеры хотят предоставить 200 млн евро для наших муниципалитетов, общин, чтобы была реализация социального жилья. Чтобы еще до принятия закона создать посмотреть, как будет работать механизм. Мы надеемся, что Европейская комиссия подключится и поддержит этот проект инвестиционными грантами. Итак, мы, с одной стороны, меняем законодательную базу, а с другой – делаем практические шаги, которые можно будет оценить, посмотреть, как построили, сдали в аренду, хватает ли средств от аренды на содержание этого жилищного фонда», - подчеркнула Елена Шуляк.

Автор: Наталья Мамченко

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