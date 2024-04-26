У Японії закриють популярний вид на гору Фудзі через туристів: що відомо

Усе через те, що іноземні туристи, кількість яких постійно зростає, порушують правила і смітять.

У Японії закриють популярний вид на гору Фудзі через надмірний наплив туристів. Про це повідомляє The Guardian.

Так, у містечку Фудзі-Каваґутіко встановлять барʼєр, щоб закрити вид на гору Фудзі. Усе через те, що іноземні туристи, кількість яких постійно зростає, порушують правила і смітять.

Будівництво 20-метрової загорожі заввишки 2,5 метра розпочнуть вже наступного тижня. Місцева влада пояснює, що популярне місце для фотографій закриють, бо в гонитві за ідеальним кадром туристи смітять і порушують правила дорожнього руху. А інколи навіть вилізають на дах стоматологічної клініки по сусідству, чим непокоять її власників.

Гору можна сфотографувати з багатьох місць курортного містечка Фудзі-Каваґутіко. Однак найпопулярніша локація для фото — біля магазина Lawson, адже одразу за ним відкривається красивий вид на вулкан.

Місцеві мешканці скаржаться, що туристи переповнюють вулиці перед магазином, ігнорують зауваження правоохоронців і дорожні знаки, тож будівництво захисного барʼєра — останній захід, щоб зупинити їх. Барʼєр існуватиме, допоки ситуація з туристами не покращиться.

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