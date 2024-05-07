Побив дружину до втрати свідомості через алкоголь: чоловіку загрожує до 8 років в’язниці

Чоловік побив кулаками та ногами дружину, бо вона нібито була у стані сп’яніння.

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На Одещині поліцейські отримали повідомлення від медичного персоналу про госпіталізацію жінки з одного з сіл Ананьївської територіальної громади. Лікарі виявили у неї серйозні травми, включаючи закриту черепно-мозкову травму, перелом ребра та множинні садни на обличчі, тулубі та кінцівках. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними поліції, жінка отримала ушкодження в ході сімейної сварки від рук свого чоловіка. Чоловік визнав свою вину, заявивши, що побив дружину кулаками і ногами, спричинивши тілесні ушкодження. За його словами, його розлютило те, що вона, за його словами, була у стані сп’яніння.

Поліція підтвердила, що підозрюваному була повідомлена про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, яке кваліфікується як умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя. За законом, за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліція закликала громадян не мовчати у випадках домашнього насильства і негайно повідомляти на спецлінію "102".

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