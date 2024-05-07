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Избил жену до потери сознания из-за алкоголя: мужчине грозит до 8 лет тюрьмы

09:41, 7 мая 2024
Мужчина избил кулаками и ногами жену, потому что она якобы была в состоянии опьянения.
Избил жену до потери сознания из-за алкоголя: мужчине грозит до 8 лет тюрьмы
Источник фото: varta1
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В Одесской области полицейские получили сообщение от медицинского персонала о госпитализации женщины из одного из сел Ананьевской территориальной общины. Врачи обнаружили у нее серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и множественные ссадины на лице, туловище и конечностях. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным полиции, женщина получила повреждения в ходе семейной ссоры от рук своего мужа. Мужчина признал свою вину, заявив, что избил жену кулаками и ногами, причинив телесные повреждения. По его словам, его разозлило то, что она, по его словам, была в состоянии опьянения.

Полиция подтвердила, что подозреваемому было сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, которое квалифицируется как умышленное телесное повреждение, опасное для жизни. По закону, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полиция призвала граждан не молчать в случаях домашнего насилия и немедленно сообщать на спецлинию «102».

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