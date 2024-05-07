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Имеет ли право работник в условиях упрощенного регулирования трудовых отношений на отпуска: подробности

10:15, 7 мая 2024
Отпуска, предусмотренные законодательством, предоставляются в соответствии с установленными нормативами.
Имеет ли право работник в условиях упрощенного регулирования трудовых отношений на отпуска: подробности
Источник фото: kadrovik.ua
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Управление инспекционной деятельности разъяснило, что работники в условиях упрощенного регулирования трудовых отношений имеют право на отпуска. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.

Условия упрощенного режима предусматривают предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения заработной платы в соответствии с порядком и условиями, определенными законом. В частности, это касается статей 79, 84 и 115 Кодекса законов о труде Украины.

По этому режиму работники могут разделить ежегодный отпуск на части любой продолжительности или получить его полностью. Также по семейным обстоятельствам или другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок более 15 календарных дней в году, если такое условие предусмотрено в трудовом договоре.

Заработная плата работникам за все время ежегодного отпуска выплачивается до начала самого отпуска, если иное не определено в трудовом или коллективном договоре.

Все другие виды отпусков, предусмотренные законодательством, также предоставляются в соответствии с установленными нормативами.

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